Alemania: el próximo presidente de Alemania puede ser una mujer

Por lo tanto, la mayoría de la CDU-CSU y los socialdemócratas podría no ser tan sólida.

Varios medios de comunicación alemanes hablan actualmente de la posibilidad de una mujer: sería una primicia para el estado alemán. Muchos han expresado su apoyo, más recientemente Carsten Linnemann, secretario general de la CDU.

La búsqueda de una candidata también ha hecho resurgir el nombre de Angela Merkel, incluso por parte de miembros del Partido Verde. Ella siempre lo ha negado y, de hecho, su participación actualmente parece poco realista.

Otros candidatos más concretos incluyen a la actual presidenta del Bundestag, Julia Kloeckner; la ministra de Salud, Karin Prier; la presidenta del Parlamento del Estado de Baviera, Ilse Aigner; y la actual presidenta de la Fundación Adenauer y exministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Este último nombre fue utilizado por el semanario Der Spiegel para explicar la preocupación dentro de la CDU.

La votación para elegir al próximo presidente federal podría convertirse en otro desastre para Friedrich Merz. Hasta la fecha, el canciller no ha destacado por mantener la unidad del partido y la coalición en las decisiones más importantes: sufrió un estrepitoso fracaso en la primera vuelta, la coalición se desintegró tras la votación sobre los miembros del Tribunal Constitucional y, recientemente, su candidata a la presidencia de la Fundación Adenauer, afín a la CDU, fue derrotada por la propia Kramp-Karrenbauer.

Muchos se preguntan si el canciller es capaz de imponer su postura en estos temas.

Por último, el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung recuerda que el nuevo presidente no podrá residir en el Palacio Bellevue, la residencia oficial, durante la mayor parte de su mandato, porque el edificio necesita obras de renovación, que ya han comenzado y durarán varios años.

La Ley Fundamental de Alemania confiere a la presidencia unos poderes de un carácter fundamentalmente representativo para prevenir los problemas que se dieron durante la República de Weimar. En la elección del canciller federal, el presidente federal puede proponer un candidato; sin embargo, esta propuesta no es vinculante para el parlamento.

Cualquier acto oficial del presidente requiere el visto bueno del Gobierno Federal. El presidente federal es el representante de todo el Estado y, por lo tanto, tiene que suspender su militancia si pertenece a algún partido. (ANSA).