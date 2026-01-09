Alemania elige Winston-Salem, en Carolina del Norte, como su cuartel para el Mundial

BERLÍN, 9 ene (Reuters) - Alemania, cuatro veces campeona del mundo, se instalará en Winston-Salem, Carolina del Norte, durante el Mundial de fútbol de este año, organizado conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos, anunció el equipo el viernes.

Los alemanes, que competirán en el Grupo E con Ecuador, Curazao y Costa de Marfil en el torneo del 11 de junio al 19 de julio, tendrán su base en el Graylyn Estate Hotel de Winston-Salem y usarán los terrenos de la cercana Universidad Wake Forest para entrenar cuando no estén jugando, lo que reducirá el tiempo de desplazamiento de ida y vuelta a los entrenamientos durante el torneo. "Desde el punto de vista del entrenador y del equipo, lo más importante es la proximidad a los campos", dijo el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann. "Aquí tenemos tres campos de fútbol en excelentes condiciones que cumplen todos nuestros requisitos deportivos, y podemos llegar a ellos a pie o en bicicleta en menos de diez minutos". Los alemanes volarán de Fráncfort a Chicago el 2 de junio para preparar su último amistoso previo al torneo contra Estados Unidos, el 6 de junio, antes de volar después a Winston-Salem. El 14 de junio jugarán su primer partido de la Copa Mundial en Houston, Texas, contra Curaçao.

Los alemanes se han fijado abiertamente el objetivo de ganar el Mundial tras sus sorprendentes eliminaciones en primera ronda en 2018 y 2022, para restaurar su mermada reputación como potencia futbolística. No han alcanzado una final en ningún gran torneo internacional desde que ganaron su cuarto Mundial en 2014 en Brasil.

(Reporte de Karolos Grohmann, edición en español de Javier López de Lérida)