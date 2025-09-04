Alemania empieza el camino al Mundial con un resbalón, España con un paseo

Alemania se estrelló en Eslovaquia (2-0) en su debut en la fase de clasificación al Mundial 2026, disparando las alarmas, mientras que España tuvo una entrada en liza plácida, con una victoria sin sobresaltos en Bulgaria (3-0).

Los dos excampeones mundiales que empezaban este jueves su travesía hacia Norteamérica tuvieron por lo tanto una noche muy diferente, en la que Países Bajos, que había ganado sus dos primeros compromisos, sufrió su primer tropiezo al empatar 1-1 en casa contra Polonia.

Grupo A: Desastre en Bratislava

¿Y si Alemania se queda fuera del Mundial? La selección 4 veces campeona del torneo, que ha disputado en 20 de las 22 ediciones anteriores, sufrió un primer revés muy preocupante, por 2-0 en su visita a Eslovaquia.

En un grupo de cuatro equipos, donde el margen de error es muy reducido, la Mannschaft se vio superada en Bratislava, por los tantos de David Hancko (minuto 42) y David Strelec (55).

Alemania recibe ahora una enorme dosis de presión de cara a su compromiso de la segunda jornada, este domingo en Colonia contra Irlanda del Norte, que este jueves venció 3-1 en Luxemburgo.

Este despegue fallido llega tres meses después de la decepción de quedar última en la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA en la que era anfitriona.

Es además la primera derrota como visitante de Alemania en una fase de clasificación al Mundial.

Grupo E: España decide antes del descanso

La campeona europea España tuvo un arranque tranquilo en su grupo clasificatorio, con una victoria 3-0 en Bulgaria, en un partido que quedó decidido muy pronto.

Mikel Oyarzabal abrió ya el marcador en el estadio Vasil Levski de Sofía en el minuto 5, antes de que Marc Cucurella (30) y Mikel Merino (38) sentenciaran antes incluso del descanso.

Era el primer partido para los de Luis De la Fuente desde que perdieron su corona en la Liga de Naciones en junio al caer en la tanda de penales de la final contra el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Ahora los españoles afrontarán una segunda jornada que puede ser muy importante en la lucha por la primera plaza, la única que clasifica directamente al Mundial, ya que visitan el domingo en Konya a Turquía, que este jueves ganó 3-2 en su visita a la Georgia de Khvicha Kvaratskhelia.

Grupo G: Países Bajos se queda sin pleno

En uno de los partidos más atractivos de la velada europea de este jueves, Polonia arrancó un valioso empate (1-1) en su visita a Países Bajos.

Fue con un tanto de Matty Cash en el minuto 80, que neutralizó la ventaja previa lograda para la Oranje por Denzel Dumfries en el 28.

Este empate de Róterdam depara un triple empate a 7 puntos en cabeza del grupo, con Países Bajos delante por una mejor diferencia de goles y con un partido disputado menos que Polonia (2ª) y Finlandia (3ª), que se enfrentan entre sí el domingo en un pulso directo.

Países Bajos, que había ganado sus dos primeros partidos en estos clasificatorios, ve ahora cortado su pleno de victorias.

Grupo J: Set en blanco para Bélgica

Con total lógica, la Bélgica de Rudi Garcia solventó el trámite en Liechtenstein con una victoria por 6-0 en Vaduz, con el nuevo capitán Youri Tielemans firmando un doblete (46, 70 de penal).

Las otras dianas del partido fueron firmadas por Maxim De Cuyper (29), Arthur Theate (60), Kevin De Bruyne (62) y Malick Fofana (90+1).

Los Diablos Rojos siguen terceros en la clasificación, pero ahora se aproximan a un punto de Macedonia del Norte (2º), que tiene todavía un partido disputado más, y a tres unidades del líder Gales, que cuenta con dos partidos jugados más que los belgas.

En Astaná, Gales logró una victoria importante por 1-0, que le sirve para volver al buen camino después de caer 4-3 ante Bélgica en su anterior partido del grupo, el pasado junio.

