Alemania: En 2025 más de 10.000 casos de vuelos sospechosos de drones

"El problema es que a menudo se trata de avistamientos visuales, por lo que pueden producirse errores; por ejemplo, con mal tiempo las luces que se ven pueden confundirse con las de un avión. Esto significa que no siempre son drones y no todos los drones representan una amenaza", declaró Muench en una entrevista con el periódico alemán Bild.

Sin embargo, enfatizó que no siempre fue posible identificar a los pilotos de drones y que "las instalaciones militares, los aeropuertos, pero también otras infraestructuras críticas, como las fábricas de armas o las instalaciones portuarias, son las más afectadas", por lo que "tomamos este asunto muy en serio".

En la entrevista, Muench también destacó el aumento de las actividades de espionaje, sabotaje y desinformación atribuibles a Rusia. (ANSA).