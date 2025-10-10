Alemania encargará más de 600 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance, según Handelsblatt

BERLÍN, 10 oct (Reuters) - El Gobierno alemán tiene previsto encargar más de 600 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance Skyranger 30 a Rheinmetall antes de fin de año, informó el viernes el diario Handelsblatt, citando fuentes del Ministerio de Defensa y de la industria.

El contrato para la torreta y el vehículo, en este caso el blindado de ruedas Boxer fabricado junto a la empresa de defensa francoalemana KNDS, está valorado en más de 9000 millones de euros (US$10.000 millones), informó Handelsblatt.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, declaró la semana pasada que Alemania iniciará la adquisición de varios centenares de tanques Skyranger en los próximos meses. Hasta ahora se han encargado 19.

La defensa antiaérea ha cobrado protagonismo en Europa ante la creciente preocupación de que Rusia pueda estar detrás de un número cada vez mayor de recientes incursiones de drones en el espacio aéreo de los aliados europeos de Ucrania. El Kremlin ha negado cualquier implicación.

"No quiero hablar de cifras", dijo un portavoz del Ministerio de Defensa alemán en una rueda de prensa el viernes, cuando se le preguntó sobre el pedido de 600 tanques.

Un portavoz de Rheinmetall remitió las preguntas sobre el informe al ejército alemán, pero dijo que se está preparando para un aumento significativo de la producción debido al alto nivel de interés en el Skyranger por parte de varios países clientes.

"El objetivo actual es de al menos 200 unidades al año", declaró el portavoz.

Rheinmetall suministrará a Ucrania sistemas Skyranger 35, que incorporan un cañón montado de 35 mm, tras recibir un pedido de cientos de millones de euros financiado por un país de la Unión Europea con fondos procedentes de activos rusos congelados, según informó el viernes en otro comunicado.

(1 dólar = 0,8637 euros)

(Reporte de Andreas Rinke y Miranda Murray; editado en español por Carlos Serrano)