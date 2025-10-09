Alemania enfrenta momento crucial en la clasificación al Mundial

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — Un Mundial sin Alemania solía ser impensable. Ahora, el cuatro veces campeón necesita dar un giro para asegurar un lugar en el torneo del próximo año.

Una sorpresiva derrota por 2-0 ante Eslovaquia en la eliminatoria al Mundial significa que el equipo de Julian Nagelsmann podría necesitar un récord perfecto en el resto del camino, comenzando con victorias sobre Luxemburgo el viernes y sobre Irlanda del Norte el lunes.

“Todos esperan de nosotros que derrotemos a cada oponente 5-0, 6-0, pero eso ya no es posible”, reconoció Nadiem Amiri en declaraciones reportadas por la agencia alemana dpa. "Los tiempos simplemente han cambiado. Todos son buenos, todos pueden mantenerse firmes. Para nosotros, es simplemente importante ganar. Necesitamos victoria tras victoria".

El formato de clasificación —un grupo de cuatro equipos donde solo el ganador se clasifica automáticamente— significa que Alemania debe ganar cada uno de sus partidos restantes a menos que Eslovaquia cometa un error, además necesita superar a los eslovacos por diferencia de goles. El segundo lugar pondría a Alemania en un grupo de cuatro equipos compitiendo por un boleto a principios del próximo año.

Haciendo historia de la manera equivocada

Si Alemania no lograra llegar al Mundial ampliado de 48 equipos, sería un shock histórico.

Hasta su derrota en Eslovaquia el mes pasado, Alemania nunca había perdido un partido de eliminatoria al Mundial fuera de casa. Los únicos mundiales masculinos que no ha disputado fue el torneo inaugural de 13 equipos en 1930 y en el que no participó gran parte de Europa, así como la edición de 1950, cuando fue excluida tras la Segunda Guerra Mundial.

Por supuesto, incluso cuando se ha clasificado, Alemania no siempre ha cumplido con las expectativas.

Las eliminaciones en la fase de grupos en 2018 y 2022 fueron grandes decepciones para un equipo que tenía jugadores individuales de primera clase, pero que no parecía funcionar como equipo.

Una charla motivacional con temática de gansos por parte del entonces entrenador Hansi Flick en el Mundial de 2022 no tuvo éxito y pareció ejemplificar la falta de entusiasmo.

Todo eso significa que Alemania no ha jugado un partido de eliminación directa en el Mundial desde que ganó la final de 2014.

Superando lesiones

La lucha de Alemania por la clasificación se ha complicado por las lesiones.

Marc-André ter Stegen del Barcelona sería el portero titular si estuviera en forma, pero no ha jugado en todo el año, mientras que el defensor del Real Madrid Antonio Rüdiger está fuera por una lesión muscular y la estrella del Bayern Múnich, Jamal Musiala, probablemente estará fuera el resto del año.

Nagelsmann parece decidido a forjar una asociación entre Florian Wirtz y Nick Woltemade del Newcastle, pero Wirtz aún no ha encontrado su mejor forma desde su traslado al Liverpool y Woltemade ha tenido una enfermedad similar a la gripe esta semana. Eso significó que el alto delantero estuvo entrenando por separado el miércoles.

Hay una atención extra en el nuevo jugador Nathaniel Brown, lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt que también sería elegible para Estados Unidos. Brown enfrenta el desafío de hacerlo mejor que su compañero de equipo en Frankfurt, Nnamdi Collins, quien fue descartado después de errores costosos en su debut en la derrota ante Eslovaquia.

