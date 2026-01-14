Alemania enviará tropas de reconocimiento a Groenlandia, dice el gobierno

BERLINA, 14 ene (Reuters) - Alemania enviará sus primeros soldados a Groenlandia el jueves, dijo el miércoles un portavoz del gobierno, después de que Suecia y Noruega anunciaran medidas similares tras las demandas del presidente Donald Trump para que Estados Unidos tenga el control de la isla.

Más de una docena de tropas de reconocimiento serán desplegadas el jueves, dijo el portavoz a Reuters luego de que el periódico Bild informara sobre el tema.

Trump ha dicho repetidamente en las últimas semanas que la isla, ubicada estratégicamente y rica en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos, y que su país debe poseerla para evitar que Rusia o China la ocupen.

Ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa para asegurar el territorio, una retórica que ha tensado gravemente las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

(Reporte de Andreas Rinke y Rachel More. Editado en español por Juana Casas)