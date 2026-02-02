Alemania está más cerca de EEUU que de China pese a la tensión reciente, dice ministro de Exteriores

Por Jun Yuan Yong

SINGAPUR, 2 feb (Reuters) -

Alemania "no se encuentra distancia" de Estados Unidos y China, y siempre estará ⁠más cerca de ⁠Washington a pesar de las recientes tensiones, afirmó el lunes en Singapur el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul.

En una ⁠conferencia organizada ‌por ​el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Wadephul dijo que Estados Unidos sigue siendo ​el socio más importante para Europa y Alemania, y que Europa ‌sigue dependiendo de él para su ‌seguridad, a pesar de los problemas ​que actualmente están "alejando" a Washington de la región.

del Gobierno de Trump han criticado a los países europeos por no cumplir los objetivos de gasto de la OTAN y por depender demasiado de Estados Unidos para su propia defensa.

"Correr con los brazos abiertos hacia el presidente Xi y decir que todos nuestros problemas han desaparecido en ⁠este mismo momento y que solo nos dirigimos a convertirnos en su gran socio sería ​la respuesta equivocada", afirmó, refiriéndose al presidente chino, Xi Jinping. Países occidentales como Canadá y Reino Unido han firmado acuerdos comerciales con China, desafiando las críticas de Estados Unidos.

La insistencia de Trump en que Washington debe tomar el control de Groenlandia ha sacudido las relaciones transatlánticas y acelerado los esfuerzos europeos por ⁠reducir su dependencia de Estados Unidos, a pesar de que Trump retiró la semana ​pasada su amenaza de imponer aranceles adicionales y descartó tomar Groenlandia por la fuerza.

Sin embargo, Wadephul dijo que la respuesta unida de Europa a las reivindicaciones de Estados ‍Unidos sobre Groenlandia demuestra que puede defender con éxito sus intereses siempre que defina claramente sus líneas rojas.

Wadephul también afirmó que la red de acuerdos de libre comercio de la Unión Europea es un "elemento fundamental para el libre comercio basado en normas en ​tiempos de mayor proteccionismo y fragmentación".

La Unión Europea está trabajando para "concluir rápidamente" más acuerdos de libre comercio en la región de Asia-Pacífico, incluidos Malasia, Tailandia, Filipinas y Australia, dijo. (Información de Jun Yuan Yong; ‍edición de David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)