Alemania expulsa por primera vez desde 2011 a un ciudadano sirio a su país

Alemania expulsó el martes, por primera vez desde el inicio de la guerra civil en 2011, a un ciudadano sirio hacia su país, anunció el Ministerio del Interior, en pleno endurecimiento de la política migratoria.

El individuo, condenado por robo agravado, lesiones y chantaje, fue entregado "a las autoridades en Damasco por la mañana", según un comunicado del ministerio, que añadió que un ciudadano afgano, el segundo esta semana, también fue expulsado.

"Las expulsiones a Siria y Afganistán deben ser posibles. Nuestra sociedad tiene un interés legítimo en que los delincuentes abandonen nuestro país", indicó el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, según la misma fuente.

Este anuncio se produce tras meses de conversaciones con el gobierno islamista sirio. También se han llevado a cabo esfuerzos similares con los talibanes afganos.

Alemania tenía como política no devolver a sus países de origen a los ciudadanos de países en guerra o cuando existiera un riesgo real para la persona expulsada.

El canciller Friedrich Merz, conservador aliado con los socialdemócratas desde su ajustada victoria en las elecciones legislativas de febrero, endureció la política migratoria del país, en un contexto de auge del partido antimigración Alternativa para Alemania, que atribuye la delincuencia y recientes atentados islamistas a la llegada masiva de inmigrantes.

En noviembre Merz subrayó que Alemania podía "por supuesto" expulsar a sirios, incluso si el país estaba en ruinas y los combates continuaban en ciertos puntos del país.

Alemania reanudó igualmente las expulsiones hacia Afganistán, pese al regreso de los talibanes al poder en 2021 y la represión en ese país.

Cientos de miles de sirios y afganos se instalaron en Alemania durante la crisis migratoria de 2015, cuando la entonces canciller Angela Merkel decidió aplicar una política de puertas abiertas.