Alemania, Francia y España intentan desbloquear el programa de los cazas de combate

FRÁNCFORT, 11 dic (Reuters) -

Alemania, Francia y España tratarán esta semana de desbloquear el programa europeo de aviones de combate de nueva generación, un proyecto valorado en 100.000 millones de euros y considerado vital para las ambiciones de defensa del continente en un momento en que la guerra de Ucrania se recrudece. El impulso a las conversaciones entre los ministros de Defensa de los países llega tras la creciente presión política para salvar el Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS, por sus siglas en inglés), lanzado hace más de ocho años, pero estancado por rivalidades industriales.

Boris Pistorius, de Alemania, y Catherine Vautrin, de Francia, tienen previsto reunirse en Berlín el jueves, y Margarita Robles, de España, el viernes. Los planes para el FCAS se han visto envueltos en desacuerdos entre la francesa Dassault Aviation y Airbus sobre el reparto de la fabricación y el desarrollo tecnológico.

Un portavoz del Ministerio de Defensa alemán dijo el lunes que los proyectos de contratación de defensa estarían en la agenda de Berlín, cuando se le preguntó si se discutiría la empresa FCAS.

También se espera que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, busquen una solución al desacuerdo cuando se reúnan la próxima semana.

Un alto legislador alemán sugirió el martes que centrarse en las capacidades de la red de datos, conocida como "Nube de Combate", y en los sistemas no tripulados podría salvar el proyecto.

Como resultado, cada país podría centrarse en su propio avión de combate, dijo.

EL SINDICATO SE RECRUDECE Y RECHAZA LA PARTICIPACIÓN DE DASSAULT

El poderoso sindicato alemán IG Metall aumentó aún más la tensión el miércoles, advirtiendo de que dejará de cooperar en el programa si la francesa Dassault sigue participando.

Un alto cargo de IG Metall escribió en una carta a Pistorius y al ministro de Economía, Lars Klingbeil, que el sindicato ha perdido la confianza en Dassault por reclamar el liderazgo exclusivo del proyecto.

La patronal metalúrgica francesa, cuyo presidente es el de Dassault, ric Trappier, respondió afirmando que no puede aceptar que se excluyan los intereses industriales de Francia.

En julio, Trappier dijo que el FCAS necesitaba un liderazgo más claro mientras los socios se preparan para una segunda fase que incluye un demostrador volador.

El irector de Airbus, Guillaume Faury, dijo el miércoles a la radio France Inter que creía que el programa progresaría, pero que aún no se habían acordado las modalidades de cooperación.

Los líderes de la Unión Europea se reunirán en Bruselas del 17 al 19 de diciembre.

Merz ha manifestado su deseo de que se tome una decisión sobre el futuro del proyecto este año. (Información de Ludwig Burger, edición de William Maclean, edición en español de María Bayarri Cárdenas)