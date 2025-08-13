Alemania, Francia y Reino Unido dicen a la ONU que están dispuestos a reimponer sanciones a Irán

Alemania, Francia y Reino Unido están dispuestos a activar el mecanismo de reimposición de sanciones contra Irán si no se encuentra una solución negociada a su programa nuclear antes de finales de agosto, indicaron en una carta dirigida a la ONU.

En esta misiva, obtenida por la AFP y que confirma una información publicada por el diario Financial Times, sus tres ministros de Asuntos Exteriores subrayaron que, "si Irán no desea alcanzar una solución diplomática antes de finales de agosto" o "no aprovecha la oportunidad de una prórroga", están "dispuestos a activar el mecanismo" que permita restablecer las sanciones internacionales.

Sin embargo, se declararon "plenamente comprometidos con una resolución diplomática de la crisis".