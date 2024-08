Alemania gana el oro olímpico en el relevos mixto del triatlón de parís

Por Mitch Phillips y Helen Reid

PARÍS, 5 ago (Reuters) - Laura Lindemann ganó un emocionante esprint final para dar a Alemania el oro en el relevos mixto del triatlón olímpico el lunes, superando a Estados Unidos y Reino Unido después de que Francia, gran favorita, se viera frustrada por un accidente de bicicleta en la primera de las cuatro etapas. Hubo una foto de llegada por el segundo puesto, ya que los comisarios anunciaron inicialmente a Reino Unido como subcampeona, pero minutos más tarde comunicaron un cambio, con Estados Unidos obteniendo la plata y Reino Unido el bronce. Alex Yee, ganador de la carrera individual la semana pasada y que llevó a Reino Unido al oro en relevos en Tokio, dio a los defensores del título una ventaja inicial con una carrera a pie fulgurante, con Francia a 40 segundos en último lugar después de que Pierre Le Corre fuera derribado en la etapa de ciclismo.

Georgia Taylor-Brown, que también formó parte del equipo ganador de la medalla de oro en Tokio, fue alcanzada por la alemana Lisa Tertsch a mitad de carrera, pero Sam Dickinson dio una ligera ventaja a la medallista de bronce individual Beth Potter. Potter, Lindemann y una Taylor Knibb a la carga llegaron juntas a los 7 kilómetros de la etapa de ciclismo, pero la alemana encontró lo justo al final. "He creído en mí misma y lo he dado todo. Es increíble, no puedo describirlo con palabras. El equipo ha hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos", dijo Lindemann. Tim Hellwig, que inició el relevo para Alemania y también formó parte del equipo ganador del campeonato del mundo de relevos mixto celebrado en Hamburgo el año pasado, dijo que el final de su compañera de equipo fue muy emocionante de ver.

"Sabemos que tiene una de las piernas más fuertes del triatlón mundial, pero siempre hay que conseguirlo en el escenario más grande, siempre es un día y puede pasar cualquier cosa, pero confiamos en ella y al final hizo el trabajo", dijo Hellwig.

Francia, que esperaba mejorar su bronce de Tokio en la prueba, terminó cuarta después de que Le Corre chocara con el neozelandés Hayden Wilde en la primera vuelta en bicicleta y sus compañeros de equipo no pudieran recuperar el tiempo perdido. (Reporte de Mitch Phillips; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

