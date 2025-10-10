Alemania golea 4-0 a Luxemburgo y recupera riendas de su grupo

Con goleada 4-0 a Luxemburgo, Alemania recondujo este viernes su situación en los clasificatorios europeos al Mundial 2026, ayudada por la derrota de Eslovaquia en Irlanda del Norte (2-0).

El tropiezo contra los eslovacos (2-0) y la trabajada victoria 3-1 contra los norirlandeses durante los partidos de septiembre habían provocado escepticismo en el siempre exigente entorno de la Mannschaft.

Pero el viernes, en la casa del Hoffenheim, Alemania no tuvo piedad contra Luxemburgo, el equipo más débil de la llave.

Con doblete del capitán Joshua Kimmich (21' de penal, 50') y con las dianas de David Raum (12') y Serge Gnabry (48'), los hombres de Julian Nagelsmann cumplieron con creces.

Con seis puntos, Alemania pasa a liderar el Grupo A, empatado con Eslovaquia, que cayó 2-0 en su visita a Belfast, próximo destino de la Mannschaft el lunes.

bur-dam/pm