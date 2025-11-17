Alemania golea 6-0 a Eslovaquia y clasifica al Mundial 2026

La selección alemana, cuatro veces campeona del mundo, goleó este lunes 5-0 a Eslovaquia en Leipzig y se clasificó al Mundial 2026 como primera del Grupo A de las eliminatorias europeas.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann dejó el partido resuelto antes del descanso, gracias a los goles de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29') y de Leroy Sané en dos ocasiones (36', 41'), asistido en ambas por Florian Wirtz.

En la segunda mitad, Ridle Baku (67') y Assan Ouedraogo (79') cerraron la goleada, pocos minutos después de entrar ambos desde el banquillo.

Además, Alemania se garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Apenas un mes después de su primer gol con la selección, Woltemade cierra las eliminatorias europeas con cuatro dianas, ofreciendo garantías de poder ocupar el centro del ataque alemán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Eslovaquia, que cierra la fase de grupos en segunda posición, buscará su boleto en el repechaje europeo.

bur-dam/ma