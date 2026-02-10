Alemania hace doblete de oros olímpicos en luge individual
Dos días después del título de Max Langenhan en la prueba individual masculina, Alemania se colgó también el oro en la prueba femenina del luge de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, con el triunfo de Julia Taubitz, este martes en Cortina d'Ampezzo
La letona Elina Bota se quedó con la medalla de plata y la estadounidense Ashley Farquharson fue bronce
En esta competición, cuya disputa se dividió entre el lunes y el martes, hubo una representante latinoamericana, la argentina Verónica Ravenna, que terminó 22ª entre las 25 participantes
Ravenna quedó eliminada en la manga 3, donde las cinco últimas no continuaban hacia la run 4, la última y decisiva