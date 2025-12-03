Alemania. Hugo Boss anuncia una reorganización del negocio en 2026 para volver al crecimiento rentable en 2027

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La firma alemana de moda Hugo Boss ha anunciado este miércoles una nueva fase en su estrategia para realinear, simplificar y fortalecer el negocio, por lo que anticipa que 2026 será un año de "reorganización" de marcas y canales para ganar eficiencia a largo plazo con vistas a retornar al crecimiento rentable a partir de 2027.

"Estamos dando un paso atrás para prepararnos para el crecimiento futuro", ha resumido Daniel Grieder, consejero delegado de Hugo Boss, señalando que, en los próximos años, la firma se centrará en la optimización de marca, distribución y operaciones.

En este sentido, Hugo Boss continuará optimizando su cartera de tiendas y fomentará la estrategia en el mercado mayorista físico, además de expandir su negocio de franquicias, mientras que reforzará su negocio digital.

Desde una perspectiva regional, seguirá consolidando su posición en Estados Unidos y China, con especial énfasis en optimizar su distribución y adaptar las actividades de marca a las necesidades locales, mientras que aprovechará su sólida presencia en Europa para seguir ganando cuota de mercado.

Asimismo, tratará de impulsar una mayor eficiencia en el abastecimiento mediante la optimización continua de los proveedores, priorizando el transporte marítimo y plazos de entrega más cortos, al mismo tiempo que mejorará sus capacidades de planificación y permitirá tomar decisiones más rápidas e inteligentes mediante IA.

A nivel financiero, Hugo Boss aspira a superar el crecimiento del mercado a medio y largo plazo con un margen de Ebit de alrededor del 12% y espera lograr un flujo de caja libre de unos 300 millones de euros anuales, casi el triple que en los últimos años.

Esto se verá respaldado por una menor inversión de capital, que será de entre el 3% y el 4% de las ventas, y una estricta gestión del capital circulante de la red comercial, oscilando entre 18% y el 20% de las ventas. Asimismo, la compañía confía en que los niveles de inventario se reduzcan de forma constante, acercándose al 20% de las ventas para 2028.

En este contexto de "reestructuración deliberada de marcas y canales", se prevé que las ventas ajustadas por divisas disminuyan entre un dígito medio y uno alto en 2026, antes de volver a crecer en 2027 y acelerarse en 2028. Además, se prevén mejoras en el margen bruto a partir de 2026, impulsadas por la eficiencia en el abastecimiento y ajustes selectivos de precios.

Por otro lado, con una continua disciplina de costes, Hugo Boss espera un Ebit de entre 300 y 350 millones de euros en 2026, con una mejora de la rentabilidad a partir de 2027.

"Si bien prevemos una disminución temporal de las ventas, seguiremos impulsando nuestra estrategia de eficiencia a lo largo de la cadena de valor para proteger los márgenes y acelerar considerablemente la generación de flujo de caja", declaró Yves Müller, director financiero y director de operaciones de la compañía.