Alemania insta a la opep a aumentar la producción y advierte de que no lucre con las sanciones

Por Riham Alkousaa y Alexander Cornwell

ABU DHABI, 21 mar (Reuters) - El ministro alem谩n de Econom铆a, Robert Habeck, se sum贸 a los llamamientos occidentales para que la OPEP aumente la producci贸n de petr贸leo y dijo que los pa铆ses del Golfo no deber铆an beneficiarse de las sanciones mundiales contra Rusia por su invasi贸n de Ucrania.

Los pesos pesados de la OPEP, Arabia Saud铆 y los Emiratos 脕rabes Unidos, se han resistido a los llamamientos occidentales, incluidos los de Estados Unidos, para que utilicen su capacidad de producci贸n de petr贸leo sobrante con el fin de controlar los precios, que se han disparado debido a que la invasi贸n provoc贸 el temor a las interrupciones del suministro.

"No pido que se sumen a las sanciones (...) pero s铆 que no se aprovechen de las sanciones europeas y estadounidenses", declar贸 el lunes Habeck, que se encuentra de viaje en el Golfo para hablar de los suministros energ茅ticos a largo plazo, como el hidr贸geno y el gas natural licuado, a la prensa en Abu Dhabi.

Habeck reiter贸 el inter茅s de Europa en que la OPEP aumente su producci贸n, algo que se mencion贸 brevemente en una reuni贸n con la empresa petrolera estatal emirat铆 ADNOC.

"No hemos hablado de petr贸leo, salvo la OPEP. En este sentido, el llamamiento a que se aumente el volumen de producci贸n de manera que los pueblos del mundo puedan pagar por este petr贸leo mientras lo necesitemos", dijo Habeck tras una reuni贸n con la empresa.

Se espera que la delegaci贸n alemana mantenga conversaciones con el ministro de energ铆a de los EAU.

Habeck dej贸 claro que no hab铆a visto ninguna prueba de que la riqueza rusa sancionada llegara a los EAU, el centro comercial de la regi贸n que, seg煤n diplom谩ticos, ejecutivos de empresas y fuentes financieras, se ha convertido en un refugio seguro para los ricos de Rusia.

El ministro dijo que hab铆a hablado con funcionarios qatar铆es sobre el flujo de riqueza rusa hacia el pa铆s. Las autoridades qatar铆es no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Los Estados del Golfo han tratado de encontrar un equilibrio entre los aliados occidentales y Rusia, con la que tienen v铆nculos energ茅ticos y econ贸micos

Rusia es el mayor proveedor de gas de Alemania y Habeck ha lanzado varias iniciativas para reducir la dependencia energ茅tica de su pa铆s respecto a Mosc煤.

Durante su visita a Doha el domingo, Alemania afirm贸 que se hab铆a cerrado una asociaci贸n energ茅tica a largo plazo, mientras que Qatar dijo que ambos pa铆ses volver铆an a comprometerse y avanzar铆an en las conversaciones sobre el suministro de gas natural licuado.

Habeck dijo que Berl铆n estaba estudiando el hidr贸geno para reducir su necesidad de gas, ya que las empresas alemanas firmaron varios acuerdos sobre investigaci贸n y desarrollo del hidr贸geno durante la visita a EAU.

"Ahora se trata de acordar la gran escala", dijo a los periodistas.

Hydrogenious y Uniper, junto con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) y la japonesa JERA, emprender谩n un proyecto conjunto de demostraci贸n del transporte de hidr贸geno.

ADNOC también ha firmado contratos con el fabricante alemán de cobre Aurubis y las empresas energéticas RWE , Steag y GEWEC para enviar a Alemania el llamado amoníaco azul, un método de producción del compuesto con bajas emisiones de carbono.