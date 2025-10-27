Alemania: La confianza empresarial alemana mejora en octubre con las expectativas en máximos desde 2022, según Ifo

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

La confianza de los empresarios alemanes ha mejorado en octubre gracias al fuerte aumento de las expectativas de futuro, que alcanzan su mejor lectura desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, aunque la evaluación de la coyuntura actual empeora por segundo mes consecutivo, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

“Las empresas mantienen la esperanza de que la economía se recupere el próximo año”, ha comentado Clemens Fuest, presidente del Instituto Ifo. En concreto, el índice general para el mes de octubre se ha situado en 88,4 puntos, frente a los 87,7 de septiembre, a pesar del deterioro de la valoración presente, con una lectura de 85,3 enteros, por debajo de los 85,7 del mes anterior. Sin embargo, las perspectivas de los empresarios alemanes aumentaron sustancialmente en octubre, con un resultado de 91,6 puntos, frente a los 89,8 de septiembre, el mejor dato desde febrero de 2022.

Por sectores, la confianza mejoró en las manufacturas, gracias a las mayores expectativas al detenerse la caída de nuevos pedidos, ya que las empresas se mostraron menos satisfechas con la actividad actual. En el sector servicios, el clima mejoró significativamente, ya que los empresarios se mostraron menos escépticos sobre los próximos meses y la situación actual se revisó ligeramente al alza, impulsada por la mejora de la confianza en el turismo y los servicios de TI.

De su lado, la confianza del comercio también ha mejorado debido a unas expectativas menos pesimistas, especialmente en el sector mayorista, aunque la situación actual se consideró ligeramente peor, mientras que, en la construcción, el índice general descendió ligeramente, a pesar de que la situación actual se consideró notablemente mejor, pero las expectativas fueron más pesimistas.