Alemania.- La Policía de Alemania descarta que el atropello del lunes en Giessen fuera un ataque terrorista

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Alemania han indicado este martes que no hay pruebas que indiquen que el atropello registrado el lunes en la ciudad de Giessen, en el estado de Hesse, que se saldó con tres heridos, respalden la teoría de que se tratara de un ataque terrorista. "No hay información fiable que pueda darse en este momento sobre el motivo exacto del delito, ya que el sospechoso solo formuló declaraciones incoherentes poco después del arresto", ha indicado la Policía local a través de un comunicado. Así, ha detallado que el conductor, de 32 años, cambió de carril y se empotró a elevada velocidad contra un vehículo aparcado, que chocó posteriormente contra una parada de autobús, hiriendo de gravedad a una mujer de 64 años. El hombre continuó su ruta, parcialmente sobre la acera, hiriendo a otras dos personas, antes de chocar contra otro vehículo, momento en el que fue detenido. El sospechoso, nacido en Azerbaiyán, es un residente de Giessen investigado por intento de asesinato, delitos de tráfico y daños físicos graves. Asimismo, han resaltado además que hay indicaciones de que sufre psicosis aguda, por lo que han pedido que se le haga un análisis psiquiátrico. "Entiendan que, debido a motivos relacionados con la investigación en marcha, no puede darse más información en estos momentos", ha zanjado.