Alemania. La producción industrial de Alemania acelera en octubre su crecimiento, hasta el 1,8%.

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La producción industrial de Alemania aumentó en octubre un 1,8% respecto al mes anterior, siete décimas más de lo que lo hizo en septiembre y muy por encima de lo previsto, según datos publicados este lunes por la Oficina Federal Estadística (Destatis). En comparación con octubre del año pasado, la producción industrial alemana experimentó un avance interanual del 0,8%, mientras que la comparación trimestral (de agosto a octubre), menos volátil, mostró una caída del 1,5% respecto de los tres meses anteriores. La oficina estadística de Alemania ha explicado que la evolución positiva de la producción industrial en octubre se debió, en particular, al incremento observado en la industria de la construcción (+3,3% respecto al mes anterior), a la fabricación de maquinaria (+2,8%) y a la fabricación de ordenadores y productos electrónicos y ópticos, que registraron un aumento mensual de la producción del 3,9%. Por contra, la producción de la industria de la automoción alemana se contrajo un 1,3% respecto a septiembre. Por otro lado, la producción en la industria germana en octubre, excluyendo energía y construcción, subió un 1,5% con respecto a septiembre de 2025, tras ajustes estacionales y de calendario. Dentro de la industria se registraron ascensos en los tres grupos principales: la producción de bienes de capital y la de bienes de consumo creció, en ambos casos, un 2,1%, mientras que la de bienes intermedios avanzó un 0,6%. Fuera de la industria, la producción de energía subió un 1,4%. En comparación con octubre de 2024, la producción en la industria, excluyendo energía y construcción, disminuyó un 0,1% tras el ajuste de calendario.