Alemania.- La tasa de paro de Alemania cae una décima en noviembre, hasta el 6,1%

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La tasa de desempleo de Alemania bajó en noviembre una décima, hasta el 6,1%, al tiempo que 26.000 personas abandonaron las listas del paro, según ha informado este viernes la Agencia Federal del Trabajo (Bundesagentur für Arbeit).

Así, 2,885 millones de alemanes carecían de empleo en el undécimo mes del año, lo que supuso alejarse de la barrera de los tres millones superados en agosto por primera vez desde febrero de 2015.

No obstante, se anotaron 111.000 desempleados más en comparativa interanual. Del total, 986.000 ciudadanos percibieron subsidios, 96.000 personas más que doce meses atrás.

"La debilidad económica persiste y el mercado laboral sigue estancado. El desempleo y el subempleo disminuyeron en noviembre, como es habitual en esta época del año. El número de personas empleadas se está estancando y la demanda de mano de obra sigue siendo moderada", ha afirmado la presidenta del organismo gubernamental, Andrea Nahles.

El subempleo, que incluye no solo el desempleo, sino también la incapacidad laboral de corta duración, por ejemplo, cayó en 8.000 personas en base desestacionalizada. Así, se situó en los 3,544 millones en noviembre, 5.000 por debajo de lo registrado hace un año.