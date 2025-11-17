Alemania levantará restricciones a la exportación de armas a Israel

Alemania levantará el 24 de noviembre su embargo parcial sobre las exportaciones de armas a Israel, decretado a principios de agosto como reacción a la expansión de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, anunció el lunes un portavoz del gobierno.

"Desde el 10 de octubre, tenemos un alto el fuego en Gaza que en general se estabilizó", declaró Sebastian Hille en una rueda de prensa para justificar esta decisión.

"A partir del 24 de noviembre, las exportaciones de armas a Israel volverán a ser posibles en el marco de los procedimientos habituales de examen caso por caso", precisó.

Berlín espera que Israel y el movimiento islamista palestino Hamás "respeten los acuerdos alcanzados", lo que incluye "el mantenimiento del alto el fuego" y "el suministro de ayuda humanitaria a gran escala", añadió.

El jefe de gobierno, el conservador Friedrich Merz, anunció el 8 de agosto la suspensión de la exportación de equipamiento militar susceptibles de ser usado en la Franja de Gaza, en respuesta a los proyectos israelíes de tomar Ciudad de Gaza.

El embargo parcial, sin embargo, desencadenó un alud de críticas por parte de miembros de su partido, CDU, según los cuales esta decisión iba en contra de los principios fundamentales de Alemania y del partido.

Alemania ha sido hasta ahora uno de los mayores apoyos de Israel, debido a su responsabilidad histórica en el Holocausto. Pero el tono de Berlín se endureció en los últimos meses, a medida que se empeoró la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

pyv/de/sag/pc