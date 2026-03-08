Alemania: lluvia de meteoritos daña viviendas en Renania-Palatinado, sin heridos

Así lo ha informado un portavoz de la policía, citado por la prensa local.

Los daños se reportaron en Hunsrück, en Eifel y en Coblenza.

"Esta noche, alrededor de las 19:00, un cuerpo celeste en llamas cayó sobre el techo de una vivienda en el barrio Guels de Coblenza. Nadie resultó herido", comunicó la policía de Coblenza. Los bomberos y la policía están en el lugar. "Según la información que tenemos, ya no existe ningún peligro", continuó la policía.

Muchos alemanes en la parte occidental del país permanecieron en vilo ante el fenómeno luminoso, inicialmente desconocido, avistado por la noche. Testigos oculares lo compartieron en redes sociales desde Baja Sajonia, Hesse, Renania-Palatinato, Sarre, Baden-Wurtemberg y Renania del Norte-Westfalia. (ANSA).