Alemania.- Los empresarios alemanes son pesimistas de cara al arranque de 2026, según Ifo

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - La confianza de los empresarios alemanes ha vuelto a empeorar en diciembre como consecuencia de unas expectativas algo más pesimistas de cara a los primeros meses de 2026, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo). El índice general para diciembre se ha situado en 87,6 puntos, frente a los 88 de noviembre, después de que la valoración de la presente coyuntura se haya mantenido estable en 85,6, pero las expectativas sean algo menos optimistas que el mes pasado, con una lectura de 89,7 puntos, frente a los 90,5 del mes anterior. "Las empresas se muestran más pesimistas sobre la primera mitad de 2026, mientras que su evaluación de la situación actual se mantiene sin cambios", ha comentado Clemens Fuest, presidente del Instituto Ifo. "El año termina sin optimismo", ha resumido. Entre los distintos sectores, el pesimismo aumentó en las manufacturas, a pesar de que la evaluación de la situación actual fue algo mejor, mientras que en el sector servicios, el clima empresarial ha vuelto a ser negativo, con una menor satisfacción respecto de la situación en el presente y menores expectativas. De su lado, en el comercio, las evaluaciones de la situación actual se han revisado a la baja al tiempo que las perspectivas para el primer semestre del próximo año también son sombrías, destacando la insatisfacción del sector minorista de cara a la campaña navideña.