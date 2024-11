Alemania minimiza la burla de Elon Musk, que calificó a Scholz de "bufón"

El gobierno alemán restó el viernes importancia al ataque verbal del multimillonario Elon Musk, que calificó al jefe del Ejecutivo, Olaf Scholz, de "bufón" en la red social X, tras la ruptura de la coalición gubernamental en el país europeo.

"Olaf ist ein Narr" (Olaf es un bufón), escribió el jueves Musk en su red social, al compartir la publicación de un periodista sueco sobre la crisis gubernamental que sacude Alemania y la perspectiva de nuevas elecciones en el país.

Una portavoz del gobierno germano, Christiane Hoffmann, restó importancia al asunto y declaró ante la prensa: "En X se tiene la libertad de hacer lo que uno quiere".

La frase de Musk no fue "muy amable", reaccionó el socialdemócrata Scholz, al ser preguntado sobre el tema en una cumbre de la Unión Europea (UE) en Budapest, la capital de Hungría.

Las empresas de internet, añadió, no son "órganos del Estado" y "por ende", no le dio una "atención particular" al asunto.

Musk, ferviente apoyo de Donald Trump, quien ganó el martes las elecciones presidenciales estadounidenses, había criticado en septiembre de 2023 el apoyo de Berlín a las oenegés que rescatan a migrantes en el mar Mediterráneo.

Lo hizo después de compartir una publicación que celebraba la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Baviera y Hesse.

