Alemania: ministra de Economía alemana, "la recesión ha quedado atrás"

El gobierno federal prevé un crecimiento económico del 1,0% este año, superior al de años anteriores, pero inferior al previsto el otoño pasado.

"Los próximos años son nuestra ventana de oportunidad para las reformas, pero no durará eternamente", advirtió. "Si invertimos en lugar de retrasar, si agilizamos los trámites en lugar de complicarlos, si facilitamos el trabajo en lugar de encarecerlo, nuestro país saldrá fortalecido de la difícil fase actual" sostuvo Reiche.

Entre otras cosas, afirmó, es necesario que más personas trabajen, que las horas de trabajo se utilicen de forma más eficiente y que el estado del bienestar esté más orientado al mercado laboral (ANSA).