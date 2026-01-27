Alemania necesita nuevos socios por "desmoronamiento" de alianzas de confianza: ministra de Economía

BERLÍN, 27 ene (Reuters) -

La ministra de Economía alemana dijo el martes que su país debe buscar nuevos socios a la luz de un orden mundial cambiante, refiriéndose al deterioro de las relaciones con Estados Unidos, que se ha traducido en dolorosos aranceles a la importación.

"El mundo se ha vuelto más incierto, y las alianzas en las que hemos confiado y en las que nos hemos apoyado están empezando a desmoronarse", dijo Katherina Reiche en la cumbre energética Handelsblatt. "Eso no significa abandonarlas, sino seguir trabajando juntos, por muy difícil que sea en algunos casos, y sobre todo buscar nuevos socios", agregó.

En particular, Reiche mencionó Sudamérica, India, Oriente Medio, Canadá, Australia, así como países de Asia, entre ellos Malasia.

Sus comentarios reflejan la creciente incertidumbre sobre el papel que desempeñará Estados Unidos en el futuro tras la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump a aliados clave como Canadá y la Unión Europea.

Encontrar nuevas alianzas económicas también desempeñaría un papel clave para impulsar la economía de Alemania, la mayor de Europa, de la que Reiche dijo esperar dos años de crecimiento sólo debido a las inversiones financiadas con deuda en defensa e infraestructura. "Estamos hablando de un 1%-1,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)", afirmó. "Esto no es sostenible".

Se espera que el Gobierno alemán rebaje el miércoles su previsión de crecimiento en 2026 al 1% desde el 1,3% del PIB, dijo la semana pasada una persona conocedora del asunto, mientras que el crecimiento del PIB en 2027 se ve en el 1,3%.

