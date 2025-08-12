Alemania: neonazis lideran encuestas, cae apoyo a Merz

El SPD se mantiene estancado en el 13%, al igual que Los Verdes, mientras que La Izquierda se sitúa en el 11%.

Esta no es la primera vez que la AfD supera a la unión de la CDU y la CSU: ya en la segunda quincena de abril, el Barómetro de Tendencias había indicado a la AfD como la principal fuerza política en términos de aprobación de los votantes.

Para la CDU-CSU, el 24% es una cifra extremadamente baja, con la que la Unión perdió las elecciones de 2021 frente al SPD de Olaf Scholz.

Hay otro dato significativo: mañana se cumplen exactamente 100 días desde que Merz asumió el cargo de Canciller Federal, y el apoyo del electorado ha caído a un mínimo histórico. Solo el 29% de los entrevistados está satisfecho con su trabajo, mientras que el 67% dice estar insatisfecho. (ANSA).