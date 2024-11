Alemania ordena a sus puertos que no admitan cargamentos de gas ruso, según el financial times

14 nov (Reuters) - Alemania ha advertido a sus terminales de gas estatales que no acepten ningún cargamento ruso de gas natural licuado (GNL), según informó el jueves el Financial Times. El Ministerio de Economía de Alemania dio instrucciones a la empresa estatal Deutsche Energy Terminal para que no aceptara ninguna entrega de gas ruso, después de que la compañía informara a Berlín de que sus instalaciones de importación en Brunsbuttel iban a recibir un cargamento ruso el domingo, según la información, que basa su información en una carta. (Información de Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters