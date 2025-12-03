Alemania organizará la Eurocopa femenina de fútbol de 2029

Alemania organizará la próxima edición de la Eurocopa femenina de fútbol, prevista para 2029, anunció este miércoles la UEFA, que descartó las candidaturas de Polonia y una conjunta de Suecia-Dinamarca, con la promesa de acelerar el auge del fútbol femenino.

Gigante del fútbol femenino, con ocho títulos continentales, Alemania organizará este torneo por tercera ocasión (tras 1989 y 2001), apenas cinco años después del éxito deportivo, organizativo y de público de la Eurocopa masculina en 2024.

Con ganas de revancha después de haber visto cómo la FIFA optaba por Brasil para albergar el Mundial 2027, Alemania ambiciona "ayudar a hacer realidad (...) el enorme potencial aún no explotado" del fútbol femenino, según su dosier.

"Tenemos grandes estadios y estoy convencido de que podemos llenarlos", comentó recientemente Bernd Neuendorf, presidente de la federación.

Alemania presenta ocho estadios que sobrepasan holgadamente las exigencias de aforo de la UEFA.

Si el de Wolfsburgo ofrece apenas 26.000 asientos, Leipzig, Colonia y Hanóver superan las 40.000 localidades, Düsseldorf y Fráncfort las 50.000, y Dortmund y el Allianz Arena de Múnich cuentan con aforos superiores a las 60.000 personas.

En total, Alemania aspira a "más de un millón de boletos vendidos", por los 657.291 del pasado verano europeo en Suiza, un criterio decisivo ya que la Eurocopa femenina sigue siendo un torneo deficitario para la UEFA a pesar de su creciente tirón popular.

El país presenta también una óptima ubicación geográfica y una densa red ferroviaria.

Candidata derrotada ante Suiza para la edición de 2025, esta vez Francia no se postuló para organizar el torneo, como sí hicieron Polonia, y Dinamarca y Suecia -esta vez sin sus vecinos finlandeses y noruegos-.

Italia y Portugal, por su parte, retiraron sus candidaturas para centrarse en la organización de dos torneos masculinos, respectivamente la Eurocopa 2032 con Turquía, y el Mundial 2030 con España y Marruecos.

