Alemania pagará al personal local de las bases militares de EEUU durante el cierre del gobierno

Alemania prevé pagar a unos 11.000 empleados locales en bases militares estadounidenses, ya que sus salarios se han afectado por el cierre del gobierno en Washington, dijo el miércoles el Ministerio de Finanzas.

"El gobierno federal iniciará un gasto no programado para garantizar que los salarios de octubre se paguen puntualmente", declaró una portavoz del ministerio.

El sindicato Verdi declaró el martes que el personal local siguió cobrando durante cierres del gobierno estadounidense anteriores, pero expresó su temor de que la actual administración Trump probablemente suspenda los pagos.

El sindicato argumentó que suspender los pagos constituiría una clara violación de la legislación alemana e instó a encontrar una solución para evitar impagos.

La portavoz del Ministerio de Finanzas declaró a AFP el miércoles que aún no está claro si los pagos estadounidenses seguirán llegando a pesar del cierre.

Sin embargo, el gobierno federal de Berlín y el estado federado de Renania-Palatinado llegaron a un acuerdo para garantizar el pago de los salarios y evitar cualquier problema, afirmó.

El gobierno alemán prevé recibir el reembolso del coste de la nómina una vez que la parte estadounidense realice el pago, según la portavoz.

La contribución de Berlín es "una muestra de solidaridad con las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en Alemania y sus empleados civiles", añadió.

