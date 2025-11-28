Alemania pedirá a la UE que elimine prohibición estricta de autos de combustión a partir de 2035

BERLÍN, 28 nov (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el viernes que enviará una carta a la Comisión Europea instándola a revisar las normas comunitarias que pondrán fin a la venta de nuevos automóviles que emitan dióxido de carbono a partir de 2035 para permitir una mayor apertura tecnológica.

El líder conservador coincide desde hace tiempo con la principal industria automovilística alemana, que se enfrenta a la dura competencia china, en que el calendario para la eliminación progresiva de los vehículos de combustión y el paso a los eléctricos es poco realista.

No obstante, los socialdemócratas, socio menor de su partido en la coalición, se han mostrado más divididos al respecto. El jueves, el Gobierno de coalición acordó pedir a la Unión Europea exenciones para los híbridos enchufables y los motores de combustión de alta eficiencia, dijo Merz.

"Todos éramos conscientes de la situación actual de la industria automovilística", dijo Merz, que la describió como "precaria".

Subrayó que Alemania defiende los objetivos de protección del clima: "Queremos alcanzarlos con una movilidad que también preserve los puestos de trabajo en Europa y especialmente en la industria automovilística alemana".

La carta de Merz a Bruselas expone la posición de Berlín en un momento en que la Comisión, brazo ejecutivo de la UE, tiene previsto presentar el 10 de diciembre planes para impulsar el sector automovilístico europeo.

Para subrayar su compromiso continuado con la revolución de los vehículos eléctricos, Merz indicó que la coalición también acordó poner en marcha un programa de subvenciones para ayudar a los hogares con rentas bajas o medias a comprar o alquilar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable.

Está prevista una subvención básica de €3.000, que se incrementará en €500 por hijo, hasta un máximo de €1.000, según un documento de la coalición.

(Reporte de Sarah Marsh, Andreas Rinke y Rachel More; editado en español por Carlos Serrano)