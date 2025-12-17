Alemania pide no poner en peligro la paz tras el bloqueo de Trump a un petrolero en Venezuela

BERLÍN, 17 dic (Reuters) - Alemania tomó nota de la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela y ha advertido contra cualquier medida que ponga en peligro la paz y la seguridad en la región, informó un portavoz del Ministerio de Exteriores.

"El Gobierno alemán tiene interés en evitar que la situación en la región se deteriore aún más. Por ello, observamos la situación general con preocupación", dijo el portavoz en una rueda de prensa gubernamental celebrada el miércoles. (Escrito por Miranda Murray; Edición en español de Javier López de Lérida)