Alemania planea apoyar propuesta de Brasil de crear fondo mundial para proteger selva tropical

Alemania planea apoyar la propuesta de Brasil de crear un fondo mundial para la protección de la selva tropical, informaron el jueves fuentes cercanas al gobierno en Berlín, antes de la cumbre climática COP30.

Aún no se decidió cuánto dinero aportará Alemania al Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés).

Con este fondo, Brasil espera atraer US$125.000 millones en compromisos gubernamentales e inversiones privadas, a pocos días de la reunión mundial de la ONU sobre el clima en la Amazonía.

Las fuentes citadas afirmaron que el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, considera interesante la iniciativa de financiación del TFFF y desea apoyar a Brasil y demostrar el compromiso continuo de Alemania con los esfuerzos multilaterales en materia climática.

Merz tiene previsto reunirse en privado con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante su viaje a Brasil, informaron el jueves fuentes en Berlín.

Brasil ha prometido US$1.000 millones al fondo con la esperanza de impulsar los compromisos. El mecanismo realizaría pagos anuales a los países en desarrollo por cada hectárea de bosque que mantengan en pie.

Según las fuentes, Alemania dejó abierto por el momento la cuantía de sus contribuciones financieras. Una fuente señaló a su vez que aún es necesario examinar los detalles de funcionamiento del fondo, gestionado por el Banco Mundial.

