Alemania plantea la posibilidad de un acuerdo comercial UE-India para finales de enero

AHMEDABAD, India, 12 ene (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, dejó entrever la posibilidad de que la Unión Europea e India firmen un acuerdo de libre comercio a finales de este mes, tras reunirse el lunes con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo viajarían a India a finales de enero para firmar el acuerdo, si para entonces está ultimado, dijo Merz durante una visita a la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de India.

"RENACIMIENTO DE UN PROTECCIONISMO DESAFORTUNADO"

Merz dijo el mundo está experimentando un renacimiento del proteccionismo".

Los países firmaron un memorando de entendimiento a tal efecto, además de acuerdos sobre minerales críticos, el sector sanitario y un centro de innovación en inteligencia artificial.

"Los memorandos que se firman hoy sobre todas estas cuestiones darán un nuevo impulso y fuerza a nuestra cooperación", dijo Modi en una rueda de prensa conjunta.

India sigue colaborando estrechamente con Rusia, de donde procede gran parte de su material militar, en materia de seguridad, y es uno de los mayores compradores de gas y petróleo rusos junto con China.

Alemania está trabajando para que el Gobierno indio evite que las empresas indias eludan las sanciones impuestas a Rusia y reduzcan sus importaciones energéticas, exigencias que India ha rechazado hasta ahora. (Información de Andreas Rinke en Ahmedabad, Shivangi Acharya y Sakshi Dayal en Nueva Delhi; redacción de Miranda Murray; edición de Friederike Heine y Susan Fenton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)