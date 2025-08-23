Alemania: "Podemos hacerlo", aquella frase de Merkel

En su autobiografía política, Angela Merkel escribe un capítulo titulado "wir schaffen das" ("podemos hacerlo") y relata en primera persona el conflicto que estalló en Alemania a raíz de una respuesta dada en una conferencia de prensa el 31 de agosto de 2015 sobre la crisis de refugiados migrantes.

En Berlín, diez años después, esas "tres palabras" son objeto de numerosas evaluaciones, e incluso merecen un aniversario, celebrado con una pregunta: "¿Ha logrado Alemania integrar realmente a los millones de migrantes que han llegado a la República Alemana desde que Merkel, violando el Convenio de Dublín, abriera las puertas del país?".

La respuesta es compleja, pues abarca diversos datos: los milagros de la integración donde se ha tenido éxito, sí, pero también el precio que una sociedad antaño ordenada ha pagado debido al conflicto cultural y político, que, entre otras cosas, ha impulsado el auge de los populistas de extrema derecha de la AfD, ahora el partido líder. Por no hablar de las víctimas de los numerosos atentados que han afectado profundamente a la sociedad civil.

El análisis contiene imágenes impactantes: la estación de tren de Múnich repleta de alemanes que acudieron a recibir personalmente a los migrantes, trayendo comida, mantas, ropa y juguetes; y el Año Nuevo en Colonia, donde se denunciaron decenas de agresiones y acoso, la mayoría cometidos por los "extranjeros" a los que acogían.

El atentado de extrema derecha que mató a Walter Lubke, el político de la CDU que había trabajado incansablemente para acoger a los refugiados en su Kassel natal, y el atentado en el mercado navideño de Berlín, donde el tunecino Anis Amri arremetió contra la multitud y los puestos con un camión, marcaron para siempre el fin del disfrute despreocupado de uno de los rituales más queridos de Alemania.

Luego están las cifras de empleo: según un estudio del instituto IAB, la tasa de empleo de los refugiados que llegaron en 2015 ya era del 64% en 2022. El 76% de ellos tenía empleos a tiempo completo y un ingreso promedio de 2570 euros al mes.

Actualmente, hay más de tres millones de refugiados, a los que se suma la afluencia de ucranianos que huyen de la guerra desde 2022. Sin embargo, la fuerza laboral europea se enfrenta a considerables dificultades para integrarlos a todos: el desafío se extiende a toda la sociedad, desde la atención médica hasta la vivienda y las plazas escolares.

Volviendo al punto de inflexión de 2015, la propia Merkel lo relata en su libro. El 4 de septiembre, el heredero de Helmut Kohl decidió abrir las fronteras a la afluencia de migrantes que había azotado Hungría.

Sus palabras, y más aún las selfis que Merkel les concedió a algunos refugiados que habían llegado a la capital alemana, se hicieron virales en internet: la Bundeskanzlerin fue finalmente acusada de sobreexponer el país.

Ese año, Alemania acogió a más de un millón de solicitantes de asilo, y el clima político y social se caldeó rápidamente.

"No sé cuántas veces en mi vida, con otras variantes, ya había dicho que podíamos hacer esto o aquello", escribe Merkel para cerrar el capítulo. "Sabía que estas palabras no serían suficientes para resolver el problema y que necesitaría apoyo.

Pero reflejaban mi confianza en que había suficientes personas en el país que pensaban y sentían como yo y a quienes podía animar. Mi confianza no debería verse defraudada", desliza.

(ANSA).