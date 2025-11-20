Alemania podría tener crecimiento moderado en 4T por estabilización de la industria: Bundesbank

FRÁNCFORT, Alemania 20 nov (Reuters) -

El Bundesbank dijo en un informe mensual el jueves que es probable que la economía alemana registre un crecimiento moderado en el último trimestre del año, a medida que los servicios impulsen la expansión y su alicaído sector industrial se estabilice.

El crecimiento alemán fue plano el trimestre pasado y la mayor economía de Europa ha estado estancada durante la mayor parte de los tres últimos años, mientras la industria sufría una profunda recesión y los hogares ahorraban dinero para recuperar el patrimonio perdido por la rápida inflación.

Es posible que el crecimiento se acelere el año que viene, cuando el Gobierno aumente el gasto en defensa e infraestructuras, pero los economistas opinan que este estímulo fiscal tardará en hacer efecto en la economía.

"La producción económica podría volver a aumentar levemente en el cuarto trimestre", declaró el banco central. "Se espera que el sector industrial se estabilice en el trimestre actual, pero probablemente seguirá siendo débil".

La industria ha perdido gran parte de su competitividad debido a los elevados costos, por lo que sólo se beneficia de forma limitada de la reactivación económica mundial, y los aranceles estadounidenses también pueden estar lastrando la demanda, según el Bundesbank.

Sin embargo, los servicios impulsarán el crecimiento y el consumo privado también podría aumentar, aunque la construcción se mantenga plana y no se beneficie del aumento del gasto presupuestario de forma sostenida hasta el año que viene.

"Por otra parte, se espera que los impulsos positivos al crecimiento procedan del sector servicios en el cuarto trimestre, aunque no necesariamente de las industrias relacionadas con el consumo", añadió el Bundesbank. (Reporte de Balazs Koranyi; editado en español por Carlos Serrano)