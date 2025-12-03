Alemania, Polonia y Noruega anuncian US$500 millones en compras de armamento estadounidense para enviar a Ucrania

BRUSELAS, 3 dic. 2025 (Europa Press) - Alemania, Polonia y Noruega han anunciado este miércoles un paquete de US$500 millones en compras de armamento estadounidense para enviar a Ucrania a través de la iniciativa aliada PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés).

En una declaración conjunta, los titulares de Exteriores alemán, Johann Wadephul, polaco, Radoslaw Sikorski, y noruego, Espen Barth Eide, han confirmado el esfuerzo coordinado con el que refuerzan el suministro a Kiev mediante compras al sector militar estadounidense.

Sikorski ha insistido en la "considerable suma" del paquete, apuntando que espera que tanto Estados Unidos como Ucrania "lo noten" y otros aliados sigan el ejemplo de participar en el programa puesto en marcha por la OTAN. "Hay que aprovechar este programa para que Putin reciba el mensaje y Ucrania pueda obtener una paz justa", ha expuesto.

Su homólogo alemán ha confirmado que Berlín contribuirá con US$200 millones a este paquete que evidencia que los aliados de la OTAN están decididos a "contrarrestar la agresión rusa de manera efectiva". "Acogemos con satisfacción cualquier diálogo para poner fin a esta guerra, pero en este momento, no vemos ninguna intención seria por parte rusa de entrar en un modo de negociación", ha indicado Wadephul, reiterando que mientras tanto hay que reforzar a Ucrania.

En la misma línea, Espen Barth Eide ha insistido en que el paquete refuerza la capacidad de Ucrania de defenderse mientras dure la guerra "pero también potencialmente cuando haya un acuerdo de paz". De esta forma, ha recordado que lo que está en juego es la seguridad de Europa y la era posguerra que seguirá al conflicto. "Necesitamos moldearla de manera positiva", ha apostillado.

PURL MOVILIZA US$4.000 MILLONES EN CUATRO MESES

En declaraciones previas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha valorado como una "gran noticia" las nuevas contribuciones a la iniciativa PURL. "Ahora estamos en US$4.000 millones. Eso significa que realmente vamos por buen camino para alcanzar los US$1.000 millones al mes", ha señalado sobre el plan lanzado en agosto en coordinación con el presidente estadounidense, Donald Trump, para que los aliados adquieran equipamiento que principalmente tiene la industria de defensa estadounidense, como interceptores de defensas antiaéreas.

Así se ha mostrado optimista con que los aliados lleguen a los US$5.000 millones antes de final de año. Rutte ha insistido en que el armamento adquirido a través de PURL es "fundamental" para mantener a salvo a los civiles ucranianos y la infraestructura civil.

"Es realmente bueno que este flujo exista, que los europeos estén intensificando su apoyo y que Canadá también esté haciendo mucho aquí", ha reiterado.

Sobre el futuro del programa, el jefe político de la OTAN ha indicado que el próximo año se tendrá que mantener el apoyo de al menos US$1.000 millones para aportar unos US$15.000 millones para 2026.