Alemania pondrá a prueba el juego de posesión de españa, dice luis enrique

Por William Schomberg

DOHA, 26 nov (Reuters) - La selección de fútbol de España podría probar de su propia medicina cuando enfrente a Alemania el domingo en un choque potencialmente decisivo por el Grupo E del Mundial, ya que los dos equipos buscan controlar los partidos mediante el dominio de la posesión, dijo el entrenador Luis Enrique.

"Es la que más se parece a España. Alemania siempre juega al ataque, intenta presionar en campo contrario, intenta tener el balón (...) Es la selección que más se parece a nosotros y por eso es un reto para nosotros. Va a ser un partido abierto", dijo el sábado el entrenador en rueda de prensa.

España vapuleó 7-0 a Costa Rica en su debut en Qatar el miércoles, en un partido en el que dominó a su rival durante todo el desarrollo y no le dio ninguna oportunidad de reacción.

"Uno siempre espera lo mejor cuando va a debutar, pero no esperaba una versión tan potente", dijo Luis Enrique. "Quien sabe en el fútbol se da cuenta de que a nosotros nos salió todo redondo. Veréis como Costa Rica es una buena selección".

"Nuestro objetivo (el domingo) no es repetir un resultado así, sino llevar el partido a donde creo que somos mejores que Alemania (...) Si convertimos el partido en una cosa diferente, pues va a ser diferente. Es verdad que cuando juegas contra una potencia como Alemania hay muchas variables que se ven durante el partido", agregó.

Alemania, por el contrario, sufrió una sorprendente derrota 2-1 ante Japón, lo que llevó a los periodistas a preguntarle al seleccionador español si le preocupaba el riesgo de una desesperada remontada de su rival.

"No hay que irse al exceso de confianza. Alemania reúne los requisitos para que no tener mucha confianza, porque si no te pasa por encima", señaló el entrenador.

Si Japón empata o vence a Costa Rica más temprano el domingo, una derrota de Alemania enviaría al cuádruple campeón del mundo a quedar fuera de su segundo Mundial consecutivo en la fase de grupos. (Escrito por William Schomberg. Editado en español por Javier Leira)

Reuters