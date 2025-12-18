Alemania prevé emitir una deuda récord en 2026

Por Rene Wagner

BERLÍN, 18 dic (Reuters) -

El Gobierno alemán planea pedir prestada una suma récord en los mercados financieros el próximo año para financiar inversiones y pretende emitir por primera vez un bono a 20 años debido a la demanda, dijo el jueves la agencia responsable de gestionar la deuda de Berlín.

El Gobierno pretende emitir títulos federales con un volumen total de unos 512.000 millones de euros (US$600.000 millones) en 2026, dijo la Agencia Alemana de Finanzas.

Esa cifra supera el récord anterior de 2023, cuando se emitió medio billón de euros para hacer frente a la pandemia del coronavirus y a las consecuencias de la guerra en Ucrania. En 2024, esa suma se redujo a 439.000 millones de euros y volvió a bajar este año a 425.000 millones de euros.

Sumando el endeudamiento a través de los fondos especiales para infraestructuras y defensa, la nueva deuda total superará de forma amplia los 180.000 millones de euros el próximo año, un nivel sólo superado durante la pandemia en 2021, con más de 215.000 millones de euros.

Citando la demanda de bonos a 20 años, la mayor economía europea emitiría uno por primera vez en 2026, con esta nueva emisión colocada mediante sindicación, según la agencia.

Las principales agencias de calificación califican la solvencia de Alemania como AAA, lo que indica un riesgo de impago extremadamente bajo y la convierte en un emisor muy solicitado.

Los economistas prevén que, para que la compra de bonos federales adicionales por valor de cientos de miles de millones de euros resulte atractiva para los inversores, habrá que atraerlos con tasas de interés más altos. Es probable que aumente el costo de los intereses para el Gobierno.

Alemania pretende captar 318.000 millones de euros en el mercado de capitales y otros 176.000 millones en el mercado monetario, ambos a través de subastas, en 2026, según la agencia. También tiene previsto emitir entre 16.000 y 19.000 millones de euros en títulos federales verdes.

(1 dólar = 0,8526 euros) (Escrito por Miranda Murray; editado en español por Carlos Serrano)