Alemania quiere mantener el espacio Schengen, pero no se puede abusar de él, según Merz

BERLÍN, 1 jul (Reuters) -

Alemania quiere conservar el espacio Schengen de la UE, que permite la libre circulación, pero eso solo puede funcionar si no abusan de él los delincuentes que trafican con inmigrantes, dijo el martes el canciller alemán, Friedrich Merz.

“Naturalmente queremos preservar este espacio Schengen, pero la libertad de circulación en el espacio Schengen solo funcionará a largo plazo si no abusan de ella quienes promueven la inmigración irregular, en particular el tráfico de inmigrantes”, dijo en una rueda de prensa con su colega de Luxemburgo. (Información de Rachel More; redacción de Madeline Chambers; edición de Miranda Murray; editado en español por Patrycja Dobrowolska)