Alemania quiere una cooperación económica más profunda y justa con China, según Merz

Por Andreas Rinke

PEKÍN, 25 feb (Reuters) -

China y Alemania quieren profundizar su cooperación, según dijeron el miércoles en Pekín el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro chino Li Qiang, al inicio de la ‌visita de Merz destinada a restablecer las relaciones ‌en ⁠un contexto de creciente desequilibrio comercial.

Merz le dijo a Li que Alemania concede gran importancia al mantenimiento y la profundización de sus intensos intercambios económicos con China, su mayor socio comercial el año pasado, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de garantizar ​una cooperación justa y ⁠una comunicación abierta.

"Tenemos ⁠preocupaciones muy específicas con respecto a nuestra cooperación, que queremos mejorar y hacer más justa", dijo Merz, quien se enfrenta al difícil equilibrio de ​redefinir una relación económica que es cada vez más desfavorable para los intereses alemanes.

Li pidió a ambas partes que trabajaran juntas para salvaguardar el multilateralismo ‌y el libre comercio, en referencia a la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump, ​que ha trastocado el sistema comercial mundial.

"China y Alemania, como ​dos de las mayores economías del mundo y países importantes con una gran influencia, deben reforzar nuestra confianza en la cooperación, salvaguardar conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio, y esforzarse por construir un sistema de gobernanza global más justo y equitativo", dijo Li.

China está tratando de presentarse como un socio económico fiable, en contraste con Estados Unidos, mientras Europa lucha por abordar la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro y se preocupa por la creciente dependencia de China.

Europa está siendo testigo de una aceleración ​de las tendencias preocupantes en China, según dijo el martes el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, ante el Parlamento Europeo, citando el creciente dominio de China en sectores manufactureros clave, el creciente desequilibrio en el comercio bilateral y ⁠la caída de la cuota de mercado de las empresas de la UE en China.

Merz, en su primera visita a China, se convierte en un nuevo dirigente europeo que busca restablecer ‌las relaciones con China después del británico Starmer y el canadiense Carney este año, mientras que Pekín promociona las ventajas de interactuar con su enorme mercado de consumo y su avanzada base manufacturera.

La colaboración entre la mayor economía de Europa y China podría sentar las bases para las relaciones entre la UE y China este año. Merz viene acompañado de una delegación de 30 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de automóviles, como Volkswagen y BMW, que están sintiendo profundamente la presión de la competencia china, lo que contribuye a un creciente desequilibrio comercial que ha despertado la preocupación en Berlín y ha dado lugar a llamamientos a favor ‌de políticas proteccionistas.

La economía alemana, fuertemente basada en la industria manufacturera, se ha visto especialmente afectada por la competencia de los fabricantes chinos, según dijo Noah ⁠Barkin, analista de Rhodium Group especializado en China, en una reciente nota de investigación.

El panorama del mercado chino, que en su día fue codiciado por ‌las empresas extranjeras por su amplia base de consumidores y su creciente poder adquisitivo, ha cambiado en los últimos años debido a ⁠la ralentización de la economía, que ha frenado la demanda de los consumidores, y al exceso de ⁠capacidad de producción, que ha empujado cada vez más a las empresas nacionales a buscar oportunidades en el extranjero.

En editoriales previos a la visita, los medios de comunicación estatales chinos destacaron el potencial de la cooperación entre la UE y China para convertirse en una fuerza estabilizadora, mientras que las políticas arancelarias de EEUU trastocan el comercio mundial.

Xinhua, en un editorial publicado el miércoles por la mañana, citó una encuesta de la cámara de comercio alemana que revelaba que los avances ‌en innovación en China están repercutiendo en la sede central alemana.

El periódico ​Global Times, respaldado por el Estado, dijo que la preocupación sobre la competencia con China se vería compensada por el atractivo de su enorme mercado.

"Retórica como 'rival sistémico' y 'reducción del riesgo' ha complicado en ocasiones la política de Alemania hacia China", dijo en un editorial publicado el miércoles por la mañana.

"Sin embargo, el entusiasmo y las acciones de la comunidad empresarial alemana hablan más alto que ‌los eslóganes políticos", añadió. (Información de Colleen Howe, Liz Lee y Andreas Rinke en Pekín; edición de Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)