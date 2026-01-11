Alemania rechaza afirmaciones de RFK Jr. sobre procesar a médicos por exenciones de vacunas

BERLÍN (AP) — Alemania rechazó enérgicamente las acusaciones del secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr de que está violando la autonomía del paciente, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

"Las declaraciones del secretario de Salud de Estados Unidos son completamente infundadas, incorrectas en cuanto a los hechos y deben ser rechazadas", declaró la ministra de Salud alemana, Nina Warken, en un comunicado el sábado por la noche.

Kennedy dijo en un video publicado el sábado por la mañana que había enviado una carta a la ministra alemana basada en informes provenientes de Alemania que indicaban que el gobierno estaba "limitando la capacidad de las personas para actuar según sus propias convicciones cuando enfrentan decisiones médicas".

El secretario de salud estadounidense expresó que "he aprendido que más de 1000 médicos alemanes y miles de sus pacientes ahora enfrentan enjuiciamiento y castigo por emitir exenciones para no usar mascarillas o recibir vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia".

Warken rechazó las afirmaciones de Kennedy, diciendo que "durante la pandemia de coronavirus, nunca hubo ninguna obligación para el personal médico de administrar vacunas contra el COVID-19. Cualquiera que no quisiera ofrecer vacunas por razones médicas, éticas o personales no era susceptible de enjuiciamiento, ni tenía que temer sanciones".

Kennedy no proporcionó ejemplos específicos ni mencionó a qué informes se refería, pero añadió que "en mi carta, expliqué que Alemania está apuntando a médicos que ponen a sus pacientes en primer lugar y castigando a los ciudadanos por tomar sus propias decisiones médicas".

Concluyó que "el gobierno alemán ahora está violando la sagrada relación entre paciente y médico, reemplazándola con un sistema peligroso que convierte a los médicos en ejecutores de políticas estatales".

Kennedy dijo que en su carta dejó claro que "Alemania tiene la oportunidad y la responsabilidad de corregir esta trayectoria, de restaurar la autonomía médica, de poner fin a los enjuiciamientos motivados políticamente".

Warken señaló que no hubo prohibiciones profesionales ni multas por no vacunarse.

"La persecución penal solo se llevó a cabo en casos de fraude y falsificación de documentos, como la emisión de certificados de vacunación falsos o certificados de mascarillas falsos", indicó la ministra.

También aclaró que, en general, en Alemania "los pacientes también son libres de decidir qué terapia desean seguir".

El exministro de Salud alemán Karl Lauterbach, quien estuvo a cargo durante la pandemia, también respondió, dirigiéndose directamente a Kennedy en X, diciendo que "debería ocuparse de los problemas de salud en su propio país. Baja expectativa de vida, costos extremos, decenas de miles de muertes por drogas y víctimas de asesinato".

"En Alemania, los médicos no son castigados por el gobierno por emitir certificados médicos falsos. En nuestro país, los tribunales son independientes", escribió Lauterbach.

Mientras que la mayoría de los alemanes estaban ansiosos por vacunarse contra el virus del COVID-19 durante la pandemia, también hubo protestas por parte de una pequeña minoría de escépticos de las vacunas en Alemania, que a veces fueron apoyadas por movimientos de extrema derecha.

