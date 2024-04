Alemania rechaza ante la CIJ las acusaciones de Nicaragua y reitera su apoyo a la seguridad de Israel

Afirma que Nicaragua "adopta una visión sesgada" y subraya que la seguridad de Israel está "en el centro" de la política exterior de Berlín

MADRID, 9 Abr. 2024 (Europa Press) -

Alemania ha rechazado "firmemente" este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las acusaciones vertidas por Nicaragua contra Berlín, en el marco del caso en el que Managua pide el tribunal internacional que exija a las autoridades alemanas que "cese su apoyo" a Israel en plena ofensiva contra la Franja de Gaza.

"Alemania rechaza firmemente las acusaciones de Nicaragua", ha dicho la directora general de la Oficina Legal del Ministerio de Exteriores alemán, Tania von Uslar-Gleichen, en la segunda jornada de vistas en la CIJ, en la que ha destacado que "Alemania hace todo lo posible para cumplir sus responsabilidades, tanto ante los pueblos israelí como palestino".

Así, ha sostenido que "Nicaragua adopta una visión sesgada del conflicto y no aprecia totalmente los hechos y la ley en esta situación" y ha argumentado que "el caso presentado por Nicaragua no recae bajo la jurisdicción de este tribunal". "El tribunal no puede ejercer su jurisdicción en ausencia de Israel, parte absolutamente inaceptable", ha defendido.

"He de enfatizar un asunto. Alemania ha aprendido de su pasado, que incluye su responsabilidad por uno de los crímenes más horribles en la historia: el Holocausto", ha afirmado. "Esto explica uno de los principios sobre los que descansa nuestra política exterior respecto a todos los asuntos en Oriente Próximo", ha reseñado.

"Nuestra historia es la razón por la que la seguridad de Israel ha estado en el centro de la política exterior alemana", ha manifestado Von Uslar-Gleichen, quien ha recordado que los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tuvieron lugar contra zonas "ubicadas dentro de las fronteras de Israel, no en Gaza".

En este sentido, ha argüido que la "caracterización" de Nicaragua sobre que estos lugares son parte de territorios palestinos ocupados supone "negar el derecho de Israel a existir". "En línea con el Derecho Internacional, Alemania ha afirmado desde el 7 de octubre el derecho de Israel a defenderse de estos ataques", ha reiterado.

Von Uslar-Gleichen ha subrayado además la existencia de un "dilema" en el marco del conflicto debido a que "los terroristas de Hamás usan a los civiles como 'escudos humanos'", al tiempo que ha aseverado que "Alemania siempre ha sido un firme defensor de los derechos del pueblo palestino", incluida su defensa de la solución de dos Estados.

De esta forma, ha insistido en que los derechos de los palestinos "es, junto a la seguridad de Israel, el segundo principio que ha guiado la respuesta de Alemania al conflicto en Oriente Próximo en general, y a su actual escalada en particular".

Apoyo a la solución de dos estados

"Alemania sigue comprometida con la solución de dos Estados como único camino para una paz duradera en Oriente Próximo y ha entregado desde hace décadas un apoyo significativo a los palestinos que viven en los Territorios Palestinos Ocupados", ha resaltado.

"Alemania reconoce el derecho a la autodeterminación de los palestinos en los territorios ocupados desde 1967 y ha condenado firmemente los intentos de socavar esta solución de dos Estados, como a través de asentamientos ilegal", ha dicho, antes de indicar que "no hay duda de la posición de Alemania".

Por otra parte, ha recalcado que las autoridades alemanas han "triplicado" la ayuda a la población palestina desde el 7 de octubre y ha sostenido que Berlín "no es ciego ante el hecho de que Hamás también tiene obligaciones bajo el Derecho Humanitario, también con la población de Gaza".

Von Uslar-Gleichen ha apuntado además a una "grave distorsión" por parte de Nicaragua en torno a las entregas de armas y suministros militares a Israel, parte de los argumentos de Managua por su denuncia contra Alemania por no prevenir un "genocidio" en la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva desde hace más de seis meses.

"profundo análisis" de las exportaciones de armas

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno de Alemania realiza un "profundo análisis" en torno al cumplimiento del Derecho Internacional de cara a las entregas de armamentos y equipamiento, "teniendo en cuenta las amenazas de seguridad a las que hace frente, especialmente tras el 7 de octubre".

Por su parte, Christian Tams, parte del equipo legal alemán, ha apuntado que las acusaciones de Nicaragua se fundamentan en "especulaciones" y "distorsión" y ha defendido igualmente el proceso de revisión de la entrega de armas a Israel.

"Alemania e Israel tienen lazos estrechos, también en cooperación en defensa", ha dicho, antes de argumentar que "esta cooperación está basada en un marco legal robusto que analiza las licencias y peticiones de exportación caso por caso y que garantiza el cumplimiento de la ley nacional y de las obligaciones internacionales de Alemania".

"Desde el 7 de octubre no ha habido exportaciones sobre municiones de artillería", ha sostenido Tams, quien ha reseñado que "la práctica totalidad de las exportaciones son de 'otro equipamiento militar', típicamente de naturaleza defensiva".

Por último, ha negado que Alemania retirara la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y ha dicho que suspendió sus entregas tras las "graves acusaciones" sobre la presunta participación de cerca de doce de sus trabajadores en los ataques del 7 de octubre, que "siguen siendo investigadas".

La vista ha tenido lugar a raíz de la denuncia presentada el 1 de marzo por Managua contra Berlín ante la CIJ, con sede en la Haya, argumentando que desde octubre de 2023 existe "un riesgo reconocido de genocidio contra el pueblo palestino", principalmente en la Franja de Gaza.

Así, sostuvo que Alemania "está facilitando la comisión de un genocidio" y que no ha cumplido su obligación de "hacer todo lo posible" para impedirlo, teniendo en cuenta además su responsabilidad como firmante de la Convención sobre el Genocidio de 1948.

La CIJ ordenó a Israel a finales de enero adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de Gaza de presuntos abusos contemplados en la Convención sobre Genocidio y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria.