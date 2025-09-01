Alemania rechaza declaraciones de Von der Leyen sobre el envío de tropas a Ucrania

1 sep (Reuters) - El ministro de Defensa alemán tachó el lunes de prematuros los comentarios de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre los planes de enviar soldados europeos a Ucrania, alegando que carecía de mandato para debatir el asunto.

Von der Leyen dijo al Financial Times en una entrevista publicada el domingo que Europa está elaborando "planes bastante precisos" para un despliegue multinacional de soldados en Ucrania, como parte de las garantías de seguridad tras la guerra y que contarán con el respaldo de las capacidades de Estados Unidos.

"Son cosas que no se discuten antes de sentarse a la mesa de negociaciones con muchas partes que tienen algo que decir en el asunto", dijo el ministro, Boris Pistorius, a periodistas durante una visita a una fábrica de municiones en Colonia el lunes.

"Yo mismo sabría que es mejor no comentar ni confirmar de ninguna manera tales consideraciones, aparte del hecho de que la Unión Europea no tiene mandato ni competencia alguna cuando se trata de posicionar soldados", añadió.

Leyen dijo el domingo al FT que el despliegue podría incluir decenas de miles de soldados dirigidos por Europa, respaldados por la ayuda de Estados Unidos, incluidos sistemas de mando y control y medios de inteligencia y vigilancia. (Reporte de Markus Wacket, Escrito por Ludwig Burger, Editado en Español por Manuel Farías)