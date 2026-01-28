Alemania recorta previsiones de crecimiento por incertidumbre comercial y lentitud de las reformas

Por María Martínez

BERLÍN, 28 ene (Reuters) -

Alemania redujo sus previsiones de crecimiento para este año, citando la mayor incertidumbre en torno al comercio mundial y a que las medidas de política económica y fiscal no han surtido efecto tan rápidamente como se suponía anteriormente.

El Gobierno recortó su previsión de crecimiento para 2026 del 1,3% al 1,0%, confirmando un informe de Reuters de la semana pasada. El crecimiento del PIB en 2027 se sitúa en el 1,3%, por debajo del 1,4% previsto anteriormente.

"El trasfondo de esta valoración ligeramente más prudente es el hecho de que las medidas de política económica y fiscal de mayor calado que se esperaban no se han materializado tan rápidamente ni en la medida que habíamos supuesto", declaró la ministra alemana de Economía, Katherina Reiche.

La funcionaria también señaló que las condiciones económicas siguen siendo muy difíciles para la economía alemana, orientada a la exportación, ya que el aumento de los aranceles estadounidenses desde el año pasado sigue pesando sobre la economía mundial. "En todo caso, las perspectivas han empeorado estructuralmente", afirmó Reiche.

El Ministerio de Economía señaló en su informe económico anual que Alemania probablemente volverá a perder cuota de mercado mundial, aunque precisó que, tras tres años de descensos, se espera que las exportaciones crezcan un 0,8%.

Sin embargo, a pesar de los comentarios oficiales algo pesimistas, las nuevas previsiones siguen siendo significativamente superiores a la expansión del 0,2% registrada en 2025, que siguió a dos años consecutivos de contracción.