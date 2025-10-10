Alemania recupera el rumbo hacia el Mundial con goleada contra Luxemburgo

Con goleada 4-0 a Luxemburgo, Alemania recondujo este viernes su situación en los clasificatorios europeos al Mundial 2026, ayudada por la derrota de Eslovaquia en Irlanda del Norte (2-0).

El tropiezo contra los eslovacos (2-0) y la trabajada victoria 3-1 contra los norirlandeses durante los partidos de septiembre habían provocado escepticismo en el siempre exigente entorno de la Mannschaft.

Pero el viernes, en la casa del Hoffenheim, Alemania no tuvo piedad contra Luxemburgo, el equipo más débil de la llave, ayudada por su superioridad numérica desde el minuto 20.

Para entonces, David Raum ya había abierto el marcador con una falta directa (12') a veinte metros de la portería. El disparo del lateral izquierdo del RB Leipzig se coló entre el muro de defensas, dejando sin respuesta al guardameta Anthony Moris.

Apenas diez minutos después, en un centro de Florian Wirtz sobre la defensa rival, Serge Gnabry logró controlar el esférico, dejando en mala posición al defensa Dirk Carlson, que se sirvió de su brazo para tratar de frenar la acción. Un acto reflejo castigado con tarjeta roja y penal a favor de Alemania.

Llegó entonces el primer gol del capitán Joshua Kimmich, que disputó el partido como lateral derecho para paliar las numerosas bajas de Alemania.

El pivote del Bayern Múnich resolvió desde los once metros y a partir de ahí, Alemania buscó aumentar su diferencia de goles, primer criterio para desempatar en caso de empate a puntos en el grupo.

- "Agresividad y ambición" -

Apenas unos minutos después del descanso, Gnabry resolvió solo contra el guardameta (48'), alargando las buenas sensaciones que está dejando su inicio de temporada con el Bayern. Dos minutos más tarde, Kimmich puso fin a la goleada (50').

El seleccionador Julian Nagelsmann quedó satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, destacando la "agresividad y ambición", añadiendo que "podían haber marcado uno o dos goles más, pero fue una victoria merecida, una que queríamos y necesitábamos".

Con seis puntos, Alemania pasa a liderar el Grupo A, empatado con Eslovaquia, que cayó 2-0 en su visita a Belfast, próximo destino de la Mannschaft el lunes.

En el Windsor Park, Alemania vuelve a estar obligada a ganar para seguir dependiendo de sí misma en su camino al Mundial, un torneo que se le ha atragantado a la Mannschaft desde su victoria en Brasil en la edición 2014.

Quedó eliminada en la fase de grupos de 2018 y 2022, mientras que a nivel continental, cayó en octavos de final en la Eurocopa de 2021. El año pasado, como anfitriona de la Eurocopa 2024, volvió a ilusionar con su fútbol, pero cayó en la prórroga de cuartos de final contra la ganadora España.

