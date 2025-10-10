Alemania, Reino Unido y Francia instan al Consejo de Seguridad de la ONU a apoyar plan de paz para Gaza

Los dirigentes de Alemania, Reino Unido y Francia instaron este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU a que le den un "apoyo pleno" al plan de paz para Gaza que impulsa Estados Unidos.

"Concordamos en que el Consejo de Seguridad de la ONU debería darle su apoyo pleno al plan y respaldar su implementación", indicaron las tres potencias europeas en un comunicado conjunto tras la entrada en vigor del cese el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

Los tres países rindieron un "homenaje al liderazgo" del presidente estadounidense Donald Trump por su rol en el acuerdo y a los esfuerzos de los otros países mediadores, Egipto, Qatar y Turquía.

