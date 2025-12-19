Alemania se encamina a su mayor déficit desde la reunificación: Bundesbank

FRÁNCFORT, Alemania, 19 dic (Reuters) -

Alemania se encamina hacia su mayor déficit desde la reunificación entre el Este y el Oeste hace tres décadas, debido a los planes de gasto del Gobierno, declaró el viernes el Bundesbank, que pidió medidas urgentes para mantener bajo control las finanzas públicas.

Berlín planea invertir cientos de miles de millones de euros en infraestructuras y defensa en los próximos años, alejándose de la disciplina fiscal que ha mantenido durante mucho tiempo, en un intento de reactivar una economía que ha perdido competitividad.

El Bundesbank calcula que estas inversiones, combinadas con recortes fiscales y transferencias, elevarán el déficit público al 4,8% de la producción económica en 2028, el nivel más alto desde 1995, tras la reunificación con Alemania del Este.

El banco central alemán, que asesora al Gobierno en política económica, dijo que esto violaría las normas fiscales consagradas en la Constitución e instó al Ejecutivo a tomar medidas.

"Actualmente no está claro cómo pretende el Gobierno central hacer frente a la urgente necesidad de tomar medidas para garantizar el cumplimiento de las normas fiscales nacionales para 2028", dijo el Bundesbank en su informe mensual.

Incluso con déficits más elevados, el ratio deuda/PIB de Alemania seguirá siendo relativamente bajo, del 63% este año al 68% en 2028. Italia y Francia superan ampliamente los tres dígitos.

El freno a la deuda alemana limita el endeudamiento al 0,35% del Producto Interno Bruto.

El Gobierno alemán, una coalición entre los democristianos de centroderecha y los socialdemócratas de centroizquierda, ha conseguido una exención para el gasto en defensa y para un fondo especial de infraestructuras de 500.000 millones de euros (US$585.600 millones).

(1 dólar = 0,8538 euros)

(Reporte de Francesco Canepa y María Martínez; editado en español por Carlos Serrano)