Alemania se mete de lleno en una carrera armamentista frente a la amenaza rusa

Alemania anunció el jueves el lanzamiento de un programa de defensa espacial de 35.000 millones de euros (unos US$40.000 millones), comprometiéndose además en una "carrera armamentística" en el sector de drones para enfrentar particularmente a la amenaza rusa.

Durante una conferencia en Berlín, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunció que estos fondos se invertirán hasta 2030 en proyectos militares espaciales defensivos y ofensivos. Según el ministro, los países occidentales deben ponerse al día con respecto a Rusia y China.

Unas horas antes, frente a los diputados alemanes, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, declaró que Europa estaba "en una carrera armamentística" en lo que respecta a los medios para defenderse contra drones hostiles, tras la multiplicación de incidentes en los que Moscú aparece como principal sospechoso.

Al dirigirse a un grupo de industriales, Boris Pistorius describió un panorama sombrío de cara a la amenaza rusa y china en el espacio, acusando a sus rivales de espionaje, agresiones y desarrollo de armas antisatélites.

Según Pistorius, es urgente invertir en capacidades militares, ya que un ataque a un sistema de navegación por satélite occidental podría afectar a "millones de seres humanos".

"Los sistemas del ejército alemán ya están siendo afectados por ataques de interferencia", acusó, asegurando que "la economía y la sociedad en su conjunto" también están siendo atacadas.

El ministro señaló que Rusia y China desarrollaron "rápidamente sus capacidades para llevar a cabo una guerra en el espacio" y recordó que la invasión rusa de Ucrania hace tres años constituye un punto de inflexión para la seguridad del bloque occidental.

Los países occidentales y sus rivales se acusan mutuamente de buscar militarizar el espacio, aumentando el riesgo de una carrera armamentística espacial y, por lo tanto, de un enfrentamiento en un sector que durante décadas fue más bien dominio de la cooperación pacífica.

Por su lado, el presidente Donald Trump anunció que quiere construir un sistema antimisiles, llamado Cúpula de Oro, que Rusia considera como un reimpulso del proyecto "guerra de las galaxias" estadounidense al final de la Guerra Fría.

Por el lado alemán, las inversiones de 35.000 millones de euros deben servir para proteger los sistemas satelitales y terrestres, así como para crear medios de transporte espacial propios.

alf/clp/cbr/pb/mb